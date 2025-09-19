Pronóstico del Tiempo SÁBADO 20 de Septiembre de 2025: Así Estará el Clima en el País

Para este sábado 20 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Canales de baja presión sobre el noreste, oriente, occidente y centro del territorio nacional, en combinación con el aire húmedo y cálido del golfo de México y océano Pacífico, propiciarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

Por otra parte, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano, pronosticándose lluvias intensas en Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur).

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

