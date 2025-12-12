Pronóstico del Tiempo VIERNES 12 de Diciembre de 2025: Lluvias y Granizo en el País

Para este viernes 12 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

Estos fenómenos también incluirán al Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, un frente frío se aproximará a la frontera norte de México.

Video: Se Pronostica Frío en Gran Parte del País y Lluvias en el Sureste Mexicano

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Olmeca), Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca), Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM