Pronóstico del Tiempo VIERNES 19 de Septiembre de 2025: ¿En Qué Estados Lloverá?

Para este viernes 19 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, además de lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, y muy fuertes en Baja California Sur, entidad donde además se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en sus costas.

Asimismo, un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional y el ingreso de humedad del golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

Simultáneamente, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, provocará chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y sur), Tabasco (sur y oeste) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Clima en el Valle de México

Se pronostica en horas de la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

