Pronóstico del Tiempo VIERNES 19 de Diciembre de 2025: Ambiente Frío y Lluvias en el País

Para este viernes 19 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco.

También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias con chubascos en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.

A su vez, se prevé viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Video: Frente Frío 22: Habrá Bajas Temperaturas, Vientos y Heladas en el Norte, Oriente y Centro del País

Por otro lado, continuará el ambiente muy frío a frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas.

Además, se esperan condiciones para la formación de nieblas en Baja California (municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada).

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

Con información de Conagua

ICM