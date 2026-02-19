Pronóstico del Tiempo VIERNES 20 de Febrero de 2026: Seguirá el Calor en el País
Las autoridades prevén rachas de viento, lluvias aisladas y en algunos estados se alcanzarán los 45 grados Celsius
Para este viernes 20 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé rachas de viento de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango, de 40 a 60 km/h en Baja California y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur; además de lluvias aisladas en Baja California y Sonora.
Por otra parte, prevalecerá el anticiclón en niveles medios de la atmósfera, generando tiempo estable, con baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana.
En ese sentido, prevalecerá la onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y suroeste), Jalisco (centro), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (centro y oriente).
Finalmente, el frente número 36 se extenderá sobre el sureste de Estados Unidos y dejará de afectar el territorio nacional.
Lluvias en el país
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), San Luis Potosí (centro) y Querétaro (norte).
- De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste).
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, cielo despejado con bruma, ambiente fresco a templado en la región, así como ambiente frío en zonas serranas del Estado de México.
Por la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 25 a 27 °C.
Con información de Conagua
