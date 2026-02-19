Inicio Nacional Clima Pronóstico del Tiempo VIERNES 20 de Febrero de 2026: Seguirá el Calor en el País

Pronóstico del Tiempo VIERNES 20 de Febrero de 2026: Seguirá el Calor en el País

Las autoridades prevén rachas de viento, lluvias aisladas y en algunos estados se alcanzarán los 45 grados Celsius

Este jueves, algunos puntos de la Ciudad de México alcanzaron los 30 grados Celsius. Foto: Cuartoscuro

Para este viernes 20 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé rachas de viento de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango, de 40 a 60 km/h en Baja California y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur; además de lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Por otra parte, prevalecerá el anticiclón en niveles medios de la atmósfera, generando tiempo estable, con baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana.

Video: Calor Sofocante en la CDMX: Capital Alcanza un máximo de 30.6 Grados Celsius en Zona Sur de Coyoacán

En ese sentido, prevalecerá la onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y suroeste), Jalisco (centro), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (centro y oriente). 

Finalmente, el frente número 36 se extenderá sobre el sureste de Estados Unidos y dejará de afectar el territorio nacional.

Lluvias en el país

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

  • De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), San Luis Potosí (centro) y Querétaro (norte).
  • De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo despejado con bruma, ambiente fresco a templado en la región, así como ambiente frío en zonas serranas del Estado de México. 

Por la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. 

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 25 a 27 °C.

Con información de Conagua

ICM

Pronóstico del tiempoCalor en MéxicoLluvias e Inundaciones
