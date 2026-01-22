Pronóstico del Tiempo VIERNES 23 de Enero 2026: Llega la Tercera Tormenta Invernal

Para este viernes 23 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la formación de la tercera tormenta invernal de la temporada, lo que originará un marcado descenso en las temperaturas.

Además, rachas de viento fuertes y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte del país, así como caída de nieve y aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Por su parte, el frente núm. 30 se extenderá sobre el noreste mexicano, se prevé que por la tarde-noche, sea reforzado por una masa de aire ártico.

Video: Tercera Tormenta Invernal y Frentes Fríos 30 y 31 "Congelarán" el Sur de EUA y el Norte de México

En interacción con el ingreso de humedad, generará lluvias y chubascos en el noreste del país; y viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California y Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste).

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío y heladas en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado con cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM