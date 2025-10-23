Pronóstico del Tiempo VIERNES 24 de Octubre de 2025: ¿En Qué Estados Habrá Lluvia y Torbellinos?

Para este viernes 24 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos con lluvias fuertes en Chihuahua (noreste y este) y Coahuila (norte); rachas de viento de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos en el norte de Chihuahua y noroeste de Coahuila.

Distintos fenómenos climáticos originarán lluvias y chubascos dispersos en el oriente, occidente, centro y sur de la República Mexicana, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán (centro y sur) y Guerrero (costa y suroeste).

También, se pronostica viento de componente sur (surada) de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila (este), Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, habrá chubascos en ambas regiones, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (suroeste y costa) y Chiapas (sur).

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (noreste y este), Coahuila (norte y este), Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa y suroeste), Oaxaca (suroeste y costa) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (región Olmeca), Nayarit (sur), Jalisco (oeste), Colima (norte), Tabasco (oeste y centro), Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Nuevo León, Estado de México (suroeste) y Morelos.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Coahuila (centro y sur), Durango (noroeste), Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De - 5 a 0 °C y posibles heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío con heladas en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el Estado de México (suroeste) y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

