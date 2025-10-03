Pronóstico del Tiempo VIERNES 3 de Octubre de 2025: Frente Frío y Más Lluvias en el País

Para este viernes 3 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México; originando fuertes rachas de vientos en dicha región.

Por otra parte, se esperan lluvias puntuales intensas en Guerrero (norte y este) y Oaxaca (oeste, norte, y sur); así como lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de la República Mexicana.

Noticia relacionada: ¿Tu Casa Está en Riesgo? Nuevo Mapa Revela Zonas Críticas por Hundimiento en CDMX

También habrá lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

A su vez, tendremos lluvias con chubascos en regiones del norte y centro del país, previéndose lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste, norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco y Ciudad de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Colima, Michoacán y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco a templado en la región, con ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM