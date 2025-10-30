Pronóstico del Tiempo VIERNES 31 de Octubre de 2025: ¿Hará Frío en el País?

Para este viernes 31 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un gradual ascenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, continuará el ambiente matutino frío a muy frío con heladas en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y oriente del país.

Video: Saca la Chamarra: Frente Frío 11 Baja la Temperatura en Gran Parte del País

Además, persistirá viento de componente Norte con rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), condición que disminuirá al final del día.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Sinaloa, Durango y Estado de México (oeste y suroeste).

Temperaturas máximas

De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De - 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío en la región con posibles heladas en zonas altas del Valle de México, además de bancos de niebla en zonas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el estado de México (oeste y suroeste), y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM