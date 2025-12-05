Pronóstico del Tiempo VIERNES 5 de Diciembre de 2025: Habrá Lluvias y Viento en el País

Para este viernes 5 de diciembre de 2025, se prevé lluvias y chubascos en el noreste, noroeste y oriente, con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la probabilidad de la caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Se prevén fuertes rachas de viento en dichas regiones, con viento de componente norte de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h durante la mañana en el litoral de Tamaulipas, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, incluyendo el centro y sur del país, además del Valle de México.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro), Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis y Mixteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche.

De 30 a 35 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Durante el día, se pronostica cielo medio nublado a nublado. Ambiente frío a fresco por la mañana en la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Con información de Conagua

ICM