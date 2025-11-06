Pronóstico del Tiempo VIERNES 7 de Noviembre de 2025: Heladas en el Norte y Centro del País

Para este viernes 7 de noviembre de 2027, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en la península de Yucatán y el sureste mexicano.

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmosfera, mantendrá nubosidad escasa y sin lluvias en el resto del territorio nacional.

Además, persistirá el ambiente de muy frío a frío con posibles heladas al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz (región Olmeca).

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Cielo despejado durante el día con bruma. Por la mañana, ambiente frío y muy frío con posibles heladas en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente cálido y sin probabilidad de lluvia.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C, y de 5 a 0 °C en zonas altas; y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C, y de -5 a 0 °C en zonas montañosas de la entidad; así como una máxima de 21 a 23 °C.

