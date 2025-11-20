Primera Tormenta Invernal en México: ¿En Qué Estados Hay Alerta por Tornados y Granizadas?

La entrada de la Primera Tormenta Invernal de la temporada de Frentes Fríos 2025-2026, traerá consigo variaciones considerables en las condiciones climatológicas de México, por lo que las autoridades alertaron ante la posible formación de tornados, granizadas y chubascos; estos son los detalles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera tormenta se desarrollará por una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada polar, y las corrientes en chorro polar y subtropical.

A lo anterior, se suma la presencia del nuevo Frente Frío número 16, por lo que prevalecerán las bajas temperaturas en el país, pero específicamente en el norte y noreste.

(Habrá) Lluvias, vientos intensos y posible caída de nieve o aguanieve

Por lo tanto, es importante que tomes precauciones y pongas atención especial en menores de edad, personas adultas mayores y animales de compañía. Ojo, porque estas condiciones se presentarán durante la madrugada de este viernes y se mantendrán durante el fin de semana.

¿En qué estados hay alerta por tornados, granizadas y chubascos?

Como te contamos, el SMN informó que el clima frío es el que se hará presente en el país. En el caso de las lluvias se presentarán de esta manera en los siguientes estados:

Fuertes de entre 50 a 75 mm

Baja California (norte y centro)

Sonora (noroeste)

Intervalos de chubascos

Baja California Sur

Además de las precipitaciones, se prevé un descenso de las temperaturas y el desarrollo de condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras del norte de Baja California y noroeste de Sonora.

En esta región se espera viento con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora, y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Ahora bien, el frente frío número 15 sobre el noreste de México, la corriente en chorro subtropical, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, afectarán con más lluvias de esta manera:

Chubascos

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Guerrero

Oaxaca

Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca)

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias aisladas

San Luis Potosí

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Morelos

Puebla

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Capital)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados

En cuanto a los vientos fuertes, estos se harán presentes de la siguiente manera este viernes 21 de noviembre:

Rachas de viento de 40 a 60 km/h

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

De componente norte Oaxaca (istmo)

Rachas de 30 a 50 km/h

Chihuahua

Durango

San Luis Potosí

Zacatecas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos

En el caso del frío, las bajas temperaturas afectarán a los habitantes de las siguientes entidades:

De -10 a -5 grados

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

De -5 a 0 grados

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

De 0 a 5 grados

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

Debido a las bajas temperaturas se recomienda a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores

