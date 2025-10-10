Tormenta Tropical Raymond Tocará Tierra en Baja California Sur Este Sábado, Alerta Conagua

Este sábado se espera que la tormenta tropical Raymond toque tierra en Baja California. Durante el viernes, el ciclón se ha desplazado de forma paralela a las costas del Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Causa lluvias en el Pacífico la tormenta tropical Raymond

El 10 de octubre, la tormenta tropical Raymond se desplazó de forma paralela a las costas de Guerrero y de Michoacán. Este desplazamiento ha generado lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de lluvias muy fuertes en Nayarit.

Según datos del SMN, se prevén rachas de viento de 60 a 80 por hora, con posible formación de trombas marinas y oleaje de hasta 4 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Además, se esperan un oleaje de hasta 3 metros de altura en costas de Nayarit, Sinaloa y Guerrero.

Tormenta tropical Raymond tocará tierra en Baja California Sur

Se espera que Raymond se mantenga como tormenta tropical para el 11 de octubre. De continuar con la actual trayectoria, tocará tierra hacia las seis de la tarde del 11 de octubre en Baja California Sur. La alerta por la tormenta tropical abarcará a los cinco municipios del estado, incluyendo a Los Cabos y a La Paz.

Los remanentes de la tormenta tropical habrán de internarse en el mar de Cortés, hacia las costas de Sinaloa y Sonora, durante la noche del sábado y la madrugada del 12 de octubre.

