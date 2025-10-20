El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la tarde de este lunes 20 de octubre que el potencial ciclón tropical Sonia ha aumentado su probabilidad de formación.

Con corte a las 18:00 horas de este lunes, el SMN mantenía en vigilancia una zona de baja presión con probabilidad para su desarrollo ciclónico en los próximos días:

Pronóstico a 48 horas: 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico.

para desarrollo ciclónico. Pronóstico a siete días: 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico.

Noticia relacionada: Frente Frío 9 y Nueva Onda Tropical Provocarán Lluvias Fuertes y Heladas de –5 Grados

¿Dónde está y hacia dónde se desplaza el potencial ciclón?

La zona de baja presión se localizaba a 510 kilómetros al sur-suroeste de Bahía de Huatulco, Oaxaca, en el océano Pacífico.

Esta se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

Conagua Vigila Zona de Baja Presión con Potencial Ciclónico Frente a Costas de Chiapas

¿Por qué se llamaría Sonia el potencial ciclón?

De acuerdo con el pronóstico para la temporada de ciclones tropicales 2025 de la Conagua, el próximo sistema atmosférico que se forme en el Pacífico recibirá el nombre de Sonia.

Lo anterior, toda vez que en lo que va de la temporada actual, que está por llegar a su fin, se han formado:

Alvin

Bárbara

Cosme

Dalila

Erick

Flossie

Gil

Henriette

Ivo

Juliette

Kiko

Lorena

Mario

Narda

Octave

Priscilla

Raymon

Un ciclón tropical es un sistema meteorológico caracterizado por vientos que giran con gran rapidez alrededor de un centro de baja presión, en sentido contrario a las manecillas del reloj si se presenta en el hemisferio norte y en sentido horario, en el caso del hemisferio sur.

Se vigila la zona de #BajaPresión que tiene 10 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 60 % en 7 días; está a 510 km al sur-suroeste de Bahía de Huatulco, #Oaxaca. Ve más detalles ⬇️ pic.twitter.com/sjVXJm4fBP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2025

Historias recomendadas:

AMP