Trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry Hoy: ¿Hacia Dónde se Dirige el Ciclón en el Atlántico?  

Este miércoles, 8 de octubre de 2025, la tormenta tropical Jerry continúa fortaleciéndose en el Atlántico central. Te decimos hacia dónde se dirige el ciclón.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que se prevé que Jerry se convierta en huracán mañana jueves, 9 de octubre de 2025.

¿Hacia dónde se dirige la tormenta tropical Jerry?

La tormenta tropical Jerry avanza hacia las Islas de Sotavento del norte, de acuerdo al NHC. Se localiza a unos 1,345 kilómetros al este-sureste de las Islas.

Presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes, mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste a 37 kilómetros por hora.

La agencia federal, con sede en Miami, ha emitido una vigilancia de tormenta tropical para Antigua, Barbuda, Anguila, San Cristóbal, Nieves, Montserrat, San Bartolomé, San Martín, San Martín (parte neerlandesa), Saba, San Eustaquio y Guadalupe.



Los meteorólogos pronostican que Jerry se convierta en huracán el jueves y que su centro pase cerca o al norte de las Islas de Sotavento entre el jueves y el viernes, con lluvias de entre 5 y 10 centímetros que podrían causar inundaciones repentinas, especialmente en zonas montañosas.

Mediante redes sociales, el Servicio Meteorológico de Bermudas informa que la tormenta tropical Jerry no es una amenaza para Bermudas en este momento.

Tropical Storm Jerry Update



The Bermuda Weather Service advises that Tropical Storm Jerry is not a threat to Bermuda at this time.



We continue to monitor the storm’s development and path closely. As we remain in an active hurricane season through 30 November, the public is… pic.twitter.com/PinF1pCDkw — Bermuda Government (@BdaGovernment) October 8, 2025



Hasta ahora suman diez ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand y Jerry, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.



La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) predijo una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Con información de N+ y EFE.

