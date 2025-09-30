Video: Así se Ven los Huracanes Humberto e Imelda desde el Espacio; Suman 2 Muertos

Los huracanes Humberto e Imelda fueron captados en imágenes satelitales frente a la costa este de Estados Unidos; en N+ te compartimos cómo se ven y cuál es su trayectoria.

Los dos fenómenos climáticos provocaron intensas lluvias en Cuba, que dejaron como saldo al menos dos muertos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Imelda se intensificó hoy, 30 se septiembre de 2025, a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson en el Atlántico.

Unbelievable satellite imagery of the dual tropical cyclones off the East Coast of the US, Major Hurricane Humberto and Imelda.



Imelda’s cloud shield stretches over 1,400 miles, covering nearly the entire East Coast. pic.twitter.com/kKqC8jopH3 — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 29, 2025

