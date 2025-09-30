Inicio Nacional Clima Video: Así se Ven los Huracanes Humberto e Imelda desde el Espacio; Suman 2 Muertos

Los dos huracanes fueron capturados en un video satelital en la costa este de EUA; así se ven y esta es su trayectoria

Imagen de dos huracanes tomadas desde el espacio.

Así se ven los huracanes Imelda y Humberto desde el espacio. Foto: X, @US_Stormwatch

Los huracanes Humberto e Imelda fueron captados en imágenes satelitales frente a la costa este de Estados Unidos; en N+ te compartimos cómo se ven y cuál es su trayectoria.

Los dos fenómenos climáticos provocaron intensas lluvias en Cuba, que dejaron como saldo al menos dos muertos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Imelda se intensificó hoy, 30 se septiembre de 2025, a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson en el Atlántico. 

 

En breve más información 

 

Huracanes 2025
