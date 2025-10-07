Cancelan Vuelos por Huracán Priscilla Hoy: ¿Qué Operaciones Están Afectadas y Qué Hacer?

El huracán Priscilla categoría 2 en la escala Saffir-Simpson continúa su avance por el occidente de México, provocando a su paso lluvias fuertes a intensas y rachas de viento y oleaje elevado. Ante el propósito de tiempo negativo, algunos vuelos programados para este martes 7 de octubre han sido cancelados.

Con corte a las 15:00 horas, el centro del huracán Priscilla se localiza a 345 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 535 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, en Jalisco. La extensa circulación y bandas nubosas del ciclón mantendrán lluvias fuertes puntuales en diversos estados del país, principalmente en Sinaloa y Baja California Sur.

¿Qué vuelos han sido cancelados?

De acuerdo con la Guardia Nacional Carreteras, en el Aeropuerto Los Cabos, en Baja California Sur, a consecuencia de las condiciones climatológicas de Priscilla, se cancelaron los siguientes vuelos:

Vuelo 703 de la aerolínea Señor Air con destino a Mazatlán, Sin., con horario de las 14:00 horas. Vuelo 704 de la aerolínea Señor Air procedente de Mazatlán, Sin., con horario de las 16:20 horas. Vuelo 701 de la aerolínea Señor Air con destino a Los Mochis, Sin., con horario de las 17:10 horas. Vuelo 702 de la aerolínea Señor Air procedente de Los Mochis, Sin., con horario de las 19:20 horas.

Advierten afectaciones en vuelos por huracán

En tanto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) advirtió que por condiciones meteorológicas en Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Colima debido al huracán, algunos vuelos desde o hacia esos destinos pueden verse afectados.

Por su parte, la aerolínea Volaris dijo que, debido al paso de Priscilla y las fuertes lluvias que este ocasiona, sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos "se verán afectadas."

"La seguridad de nuestros clientes y tripulaciones es nuestra prioridad", señaló la aerolínea vía la red social X.

¿Qué hago si mi vuelo es afectado por el huracán Piscilla?

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros que viajan hoy hacia estos destinos mantenerse en comunicación con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo.

"Es importante que atiendas las indicaciones de las autoridades de protección civil de tu localidad", añadió por su parte la administración del AICM.

De acuerdo con las leyes de Aviación Civil y Federal de Protección al Consumidor, las aerolíneas deben informar con al menos 24 horas de anticipación a la salida del vuelo, de manera rápida y expedita, en caso de que se produzcan cambios en el itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado, a través de:

Llamadas telefónicas,

correos electrónicos,

mensajes de texto o

cualquier otro medio electrónico.

Pero si el cambio se produce dentro de las 24 horas previas a la salida programada, la aerolínea debe informar al pasajero tan pronto tenga la certeza de que ese cambio es inevitable.

