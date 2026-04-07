Comisión del Senado Avala Salida del Buque 'Cuauhtémoc' tras Choque con Puente de Brooklyn en NY

La Comisión de Marina aprobó por unanimidad el dictamen por el que se autoriza que la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, permita la salida del país a 332 elementos que integran la tripulación del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01), como parte del crucero de instrucción “Pacífico Norte 2026”, luego del accidente en Nueva York.

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El presidente de la Comisión, Carlos Lomelí Bolaños, afirmó que no sólo se autoriza la salida de un buque, sino que “estamos respaldando la formación estratégica de quienes muy pronto conducirán nuestra Armada de México”.

📷 La Comisión analizó un dictamen relativo a la salida de integrantes de la tripulación del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, como parte del crucero de instrucción “Pacífico Norte 2026”.https://t.co/J5ZfReC3Ld pic.twitter.com/nasTQy9hoU — Senado de México (@senadomexicano) April 7, 2026

Afirmó que la salida del buque, con 332 elementos a bordo, “representa a una escuela viva, una plataforma de formación integral y un instrumento de proyección del país”.

Destacó que con ello “el Senado no sólo cumple un trámite, asume una responsabilidad, fortalece el Estado mexicano y lo hacemos a bordo del Cuauhtémoc”.

La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, explicó que el crucero permite que los futuros mandos navales se capaciten en escenarios reales, desarrollen liderazgo, fortalezcan la toma de decisiones y eleven su nivel de interoperabilidad con otras armadas, lo que se traduce en una mayor capacidad del Estado mexicano para proteger costas y a ciudadanos.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, también de Morena, manifestó su voto “a favor de la soberanía, de la profesionalización y, sobre todo, de la capacitación como base del fortalecimiento nacional”.

Israel Alvarado Martínez, secretario técnico de la Comisión de Marina, detalló los pormenores de la salida del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01) y señaló que es la primera vez que, después del incidente que sufrió en Nueva York, el buque regresa a sus labores de diplomacia militar.

¿Qué dice el dictamen?

El dictamen indica que la Escuela Naval Militar tiene considerado efectuar un crucero de instrucción en el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE01), con la finalidad de que los guardiamarinas, generación 2021-2025, incrementen y pongan en práctica los conocimientos de ingeniería en ciencias navales.

Además, se busca que se familiaricen en un ambiente real con la terminología náutica.

Desarrollen los conocimientos de navegación de un buque de vela

Fortalezcan el espíritu marinero a través del trabajo en equipo

Intercambien experiencias y conocimientos con personal de otros buques de vela de las armadas de otros países.

¿Cuántas personas viajarán en el buque Cuauhtémoc?

El crucero de instrucción del Buque Escuela ARM "Cuauhtémoc" (BE-01) contaría con una tripulación de 332 elementos, de los cuales 184 son capitanes, oficiales, clases y marineros, así como 148 elementos entre personal docente y guardiamarinas de la generación 2021-2025 de la Heroica Escuela Naval Militar.

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Con información de N+

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