Comisiones del Senado Avalan Minuta de Ley para Atraer Inversión Privada a Infraestructura

Con el propósito de garantizar la conclusión de obras estratégicas del Estado mediante esquemas de inversión pública y privada, comisiones del Senado aprobaron expedir la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Fueron 23 votos a favor y 5 en contra.

Con este nuevo marco legal se ofrecen garantías a los inversionistas privados como piso parejo, reglas claras, transparencia y reglamentación acorde con las necesidades del mercado, aseguraron los senadores de Morena.

Al respecto Manuel Huerta, senador de Morena, indicó:

“Va a dotar al Estado mexicano de un andamiaje jurídico moderno, integral y estratégico para detonar infraestructura con sentido social, sin ceder en ningún momento la rectoría pública, la soberanía nacional, la transparencia ni la disciplina hacendaria. Va a facilitar la inversión y establecer reglas claras, controles institucionales y mecanismos de participación mixta que permitan movilizar capital hacia proyectos prioritarios con certeza jurídica, evaluación previa, rendición de cuentas y protección de las finanzas públicas”

La nueva Ley de Fomento a la inversión mixta surge luego de que la inversión pública experimentó una contracción del 28.4% en términos reales, la caída más severa en tres décadas, durante el año pasado, reconoce el dictamen.

Crecimiento económico

Los senadores morenistas aseguran que con este marco normativo habrá crecimiento económico y se reducirán las brechas de desigualdad.

Por ejemplo, la minuta identifica al sector hídrico como uno de los prioritarios junto con comunicaciones, transportes, energía y desarrollo urbano, pero enfrenta desafíos financieros pues los proyectos hídricos en zonas de alta marginación presentan baja rentabilidad financiera.

Y es que las tarifas de agua en municipios rurales no cubren los costos operativos y tampoco garantizan el retorno de la inversión, por lo que con esta nueva ley se busca obtener los recursos necesarios para ese tipo de obras.

“Se crea el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura como un órgano de coordinación interinstitucional que permitirá definir prioridades, evaluar proyectos y articular una política de inversión con visión de corto plazo, mediano y largo plazo”, señaló el senador de Morena, Homero Davis.

Oposición

PAN y PRI votaron en contra y criticaron la nueva ley porque consideran que aumentará el endeudamiento y la aprobación de proyectos será discrecional pues el Consejo de Planeación dependerá directamente del Ejecutivo Federal.

Rolando Zapata, senador del PRI, aseguró:

“Se rompe un principio básico de cualquier economía responsable: no gastar lo que no se tiene, no gastar por encima de sus capacidades porque esta ley permite contratar proyectos sin suficiencia presupuestaria y diferir pagos bajo una lógica peligrosa de prometer primero y ver después como se paga, algo que en cualquier país serio termina mal”

En tanto el senador del PAN, Raymundo Bolaños, afirmó:

“Esta minuta significa acumulación de más deuda, y mayor presión sobre las finanzas públicas, en el PAN sabemos que un escenario de urgencia económica como el actual requiere la participación responsable de los sectores privado y social en la economía, pero esta ley genera muchas más dudas y espacios para el derroche de dinero público”

Los senadores también aprobaron en esta sesión modificaciones al Código Fiscal de la Federación.

Estas minutas serán sometidas a votación del pleno en los próximos días para que en caso de que sean aprobadas se envíen a la presidenta Claudia Sheinbaum y sean promulgadas.

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Con información de Claudia Flores y Juan Pablo Narcia

LECQ