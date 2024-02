¿Cómo tramitar la solicitud de uso lúdico de la marihuana ante Cofepris?

Foto: Adobe Stock

Laaprobó elen, sin embargo para poder hacer uso de ella será necesario unante, el cual podrás tramitar de la siguiente manera.Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio luz verde al uso lúdico de la marihuana. Pero para regular su uso señaló que será necesario poseer un permiso emitido por Cofepris, que de no contarlo seguirá siendo considerado como ilegal su posesión.https://twitter.com/mucd/status/1409663224824299521?s=21Así lo puedes tramitar:1. Primero deberás descargar el formato de solicitud en la página de México Unido contra la Delincuencia para el tramite de permito para el uso adulto de cannabis. en dicha página deberás registrar tus datos: nombre completo, domicilio, firma y tu edad (deberás ser mayor de 18 años).2. Una vez que hayas registrado tu solicitud deberás imprimirla y firmarla, así como sacarle una copia junto con tu identificación oficial.3. Para los habitantes de la Ciudad de México, deberán acudir a las oficinas de Cofepris que se encuentran en la Oklahoma 14, col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez. En caso de que te encuentres en otro estado deberás de acudir a tu delegación más cercana.https://twitter.com/scjn/status/1409633987459354630?s=214. Deberás llevar toda tu documentación y entregarla en el centro integral de Servicios de la Cofepris, que tiene un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.Deberás señalar que el motivo de tu cita es para el trámite de la solicitud de uso adulto de cannabis , y solicitar un turno para ser atendido. No es necesario una cita previa.5. Una vez en el módulo de atención el personal revisará tu identificación, tu solicitud y la documentación. Se te solicitará en ese momento tu identificación, tu CURP, número telefónico, correo electrónico y domicilio. Después de capturar tus datos te darán un acuse.6. Deberás esperar aproximadamente 40 días hábiles a la fecha de tu solicitud para recibir la respuesta.7. posteriormente, deberás realizar una solicitud de amparo, Para ello deberás presentar tu acuse y tu solicitud firmados junto con 4 copias ante los juzgados del Distrito en materia administrativa.8. Preséntate en Oficialía de partes y entrega tu demanda.9. Posteriormente, te entregarán una papeleta en la que se te asignar+a un juzgado para la resolución de tu asunto.10. Ahora, deberás esperar a la resolución que de el Juez. En eso sitio del Consejo de la Judicatura Federal podrás darle seguimiento al estado de tu amparo y conocer el resultado de tu proceso.Recuerda, que si no obtienes una sentencia favorable, seguirás teniendo prohibido las siguientes actividades: siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posición, comercio, transporte en cualquier forma, suministro y empleo.https://youtu.be/RnoHCencldU