En solo ocho días, entre la última semana de noviembre y el inicio de diciembre, los casos de covid-19 en México aumentaron 72.4%. Pasaron de 8 mil 634 casos activos a 14 mil 887, según el reporte semanal de la Secretaría de Salud.

En el caso de influenza, del 20 al 26 de noviembre se reportaron 2 mil 527 casos, para la semana del 27 al 3 de diciembre ese número creció a 3 mil 586, un aumento de 41.9%.

A unos días de iniciar las fiestas decembrinas y el conocido maratón Guadalupe-Reyes, estamos en la antesala de la parte más fuerte de la nueva ola de la infección por coronavirus y de otros virus respiratorios, advierte Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Covid de la UNAM.

Viene el momento de la aceleración de los casos, vamos a empezar a ver que cada semana tal vez se dupliquen (los casos activos de covid) y va a haber un aumento muy importante en el número de las otras infecciones respiratorias, influenza, neumonía, virus sincitial respiratorio (que afecta principalmente a los menores de dos años)

Este aumento en el número de infecciones respiratorias, dice Malaquías López, también integrante de la Comisión covid de la UNAM, “es un recordatorio muy importante en el sentido no solo de que no ha terminado la pandemia, sino que ahora están resurgiendo gérmenes, que no habíamos visto en los dos últimos años (como influenza). Esto es un aviso de la importancia que tiene no bajar la guardia”.

Afortunadamente, señala, Rodríguez el perfil de la epidemia de infecciones respiratorias agudas se mantiene “con poco daño; es decir están habiendo casos leves ambulatorios, pero pocas hospitalizaciones, pocas defunciones”.

Lo que dice el especialista se refleja en los números, de acuerdo con datos de la Red IRAG, donde se reportan las hospitalizaciones por estas enfermedades respiratorias, el número de personas hospitalizadas es de 377, una cifra baja comparada con el número de hospitalizaciones que hubo en las olas previas de covid, como en la segunda ola, de diciembre-enero de 2021, cuando se registraron hasta 24 mil personas hospitalizadas.

Pero Guadalupe Soto, epidemióloga y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, dice que es importante evitar los contagios para que no empiecen a saturarse los servicios de salud y a complicarse las personas.

No hay que olvidar, dice, que en México hay una importante carga de comorbilidades, como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, que provocan que las personas pueden tener cuadros graves de covid, aun con las vacunas.

Cuidado con las variantes y las secuelas

Además, los especialistas coinciden en que cada vez que alguien se contagia se genera una cadena en la que el virus muta y produce nuevas variantes, que pueden volverse más graves.

Y está la parte de las secuelas que deja esta enfermedad. Malaquías López señala que hasta 3 de cada 10 personas que se infectan pueden tener secuelas graves, como daño en los riñones, en el corazón, en los pulmones. Y hasta 6 de cada 10 puede tener secuelas leves, como cansancio, problemas de memoria y concentración, depresión.

Mauricio Rodríguez señala que esta parte es muy importante:

No es correcto minimizar el riesgo de tener secuelas, porque se están viendo desde leves hasta graves y cada vez que una persona se contagia, el riesgo de presentarlas aumenta, así que si alguien ya se contagió una vez, pues que evite contagiarse dos o tres, y no solo por la cuestión individual, también por la carga que van a representar en los próximos meses y años estas secuelas para el sistema de salud y la sociedad

Al respecto, Guadalupe Soto, puntualiza que además de los problemas que causan las secuelas en las personas, se debe considerar que la atención que se les tiene que dar para que se reestablezcan se está dando a cuenta gotas en el sistema de salud, porque no hay un esquema ni un protocolo de atención definido en el país para esto.

Cómo cuidarse

Las medidas para evitar contraer covid o infectar a otros son las mismas que se han estipulado desde el inicio de la pandemia. La más importante es el uso del cubrebocas. Los especialistas coinciden en que no es momento de dejar de usarlo, hay que ponérselo para la mayoría de las actividades posibles.

Además, dice Malaquías López, es importante evitar en lo posible estar en lugares muy concurridos o en medio de multitudes.

Y ahí es donde yo creo que la gente está tomando la menor precaución posible, no solo andan muchas personas ya sin el cubrebocas, sino que además van a meterse a las tiendas y a los lugares donde hay mucha gente, permanecen mucho tiempo allí y no tienen ninguna precaución

Aunque Rodríguez señala que donde más se contagian las personas es en casa, en su espacio más cercano, por eso ahora que vienen las épocas de reuniones es importante que si alguien está enfermo procure no acudir a las celebraciones y si lo hace, que lo haga con cubrebocas y guardando la sana distancia con las personas en todo momento.

Sobre todo, dice el especialista, hay que tener cuidado con las personas más vulnerables, los adultos mayores, las personas con enfermedades como cáncer o del sistema inmune. “Si estás enfermo y vas a acudir a una reunión social o familiar, no vayas y abraces a tu abuelita o a quien tenga una condición que lo haga más propenso a tener un caso grave de covid”.

Soto señala, por su parte, que se debe considerar que hay en este momento muchos virus respiratorios interactuando, compitiendo unos con otros. En años pasados, dice, se redujeron enfermedades como la influenza por la dominancia de covid y por las medidas adoptadas para evitar los contagios, “ahora el riesgo es que estamos dejando de lado esas medidas, nos tenemos que seguir cuidando”.