Mañana No Hay Clases por CTE de Septiembre 2025: ¿Cuántos Quedan en Ciclo Escolar y Cuándo Son?

Mañana 26 de septiembre 2025 no hay clases en preescolar, primaria y secundaria, debido a que se realizará el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar, y acá te decimos cuántos sesiones ordinarias quedan y cuándo son de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Pese a que el ciclo escolar apenas inició este mes, los estudiantes mexicanos han podido disfrutar de algunos días libres por feriados y cambios de fechas, por lo que los padres de familia tenían la duda si este viernes hay clases o si darían un puente de tres días.

Sin embargo, la SEP confirmó la suspensión de actividades escolares para este 26 de septiembre 2025, debido a que se realizará la primera sesión de CTE en todos los planteles de educación básica.

¿Qué es el CTE de la SEP?

El Consejo Técnico Escolar son reuniones que se realizan el último viernes de cada mes en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo el país, conformadas por el director del centro educativo y el personal docente del mismo.

En estas juntas se abordan problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de los alumnos con la finalidad de analizar, compartir puntos de vista, estrategias, materiales y lecturas que ayudarán a niñas, niños y adolescentes.

¿Cuántos CTE se realizarán en el ciclo escolar SEP 2025-2026?

En el calendario SEP 2025-2026 se establecieron ocho sesiones ordinarias de CTE, más uno intensivo que se realizó previo al inicio del ciclo escolar. De esta manera, una vez que se haga el CTE de septiembre 2025 solo quedarán por llevarse a cabo siete juntas.

Los únicos meses en los que no se contemplan estas asambleas son en diciembre 2025, por el periodo vacacional de invierno, en abril 2026 por las vacaciones de Semana Santa y en julio 2026 debido al fin del ciclo escolar.

¿Cuándo son los CTE del ciclo escolar 2025-2026?

Las ocho sesiones ordinarias de CTE de la SEP se realizarán los últimos viernes de cada mes de septiembre 2025 a junio 2026. Estas son las fechas de la reuniones de profesores, en las que no habrá clases:

26 de septiembre 2025 31 de octubre 2025 28 de noviembre 2025 30 de enero 2026 27 de febrero 2026 27 de marzo 2026 29 de mayo 2026 26 de junio 2026

De esta manera, ya sabes cuándo son los CTE de la SEP en el ciclo escolar 2025-2026 para que anotes los días que no habrá clases debido a las juntas que realizan los directores y maestros de preescolar, primaria y secundaria.

