¿Cuándo Depositan la Pensión ISSSTE de Febrero 2026? Confirman Fecha de Pago a Adultos

Si eres pensionado del ISSSTE, esto te interesa. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ya dio a conocer la fecha oficial en que pagará la pensión en febrero de 2026, y en N+ te adelantamos el día exacto.

El calendario completo con todas las fechas de depósito para 2026 se compartió en las redes sociales del ISSSTE, ademas de ser anunciado por el titular del Instituto, Martí Batres. De hecho, te dimos a conocer que habría un retraso con el pago de algunos adultos mayores, debido a que se atraviesa el feriado del Día de la Constitución Mexicana.

De hecho, este fin de semana habrá un día extra de descanso a los trabajadores, mientas que a los alumnos de educación básica les otorgó un megapuente de cuatro días.

Por lo que, para aquellos que también reciben pensión del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó qué día exactamente caería el pago de febrero en las cuentas de los jubilados y pensionados.

¿Cuándo depositan la pensión ISSSTE en febrero de 2026?

Así que si eres trabajador del Estado jubilado o pensionado, y ansías saber qué día depositarán la pensión de febrero, debes saber que no te afectará el puente del lunes 2.

El ISSSTE anunció que el pago de la Pensión de febrero 2026 se reflejará en las cuentas de los beneficiarios el viernes 30 de enero.

Cabe recordar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado adelanta unos días el depósito mensual de sus jubilados, desde hace ya varios años.

¿En febrero habrá depósito de la Pensión del Bienestar a Adultos Mayores?

Dado que muchos de los jubilados del ISSSTE también reciben la Pensión del Bienestar del Gobierno de México, ha surgido la duda de si en febrero habrá depósito de 6,400 pesos en la tarjeta del Bienestar.

Pero, malas noticias. Febrero no es un mes de pago de la Pensión de Adultos Mayores, dado que el depósito correspondiente al primer bimestre del año, que contempla enero y febrero concluyó este 28 de enero.

De modo que será hasta el próximo mes de marzo cuando se deposite el monto correspondiente al bimestre de marzo-abril de 2026.

