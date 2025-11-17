¿Cuándo Entregan Tarjetas de la Beca Benito Juárez 2025? Julio León Anuncia Fecha en Noviembre

Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, anunció cuándo será la entrega de tarjetas de los apoyos escolares, que comenzará en noviembre de 2025 con la distribución para los nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que los estudiantes de preparatorias y bachilleratos recibirán sus medios de pago el próximo martes 25 de noviembre 2025.

En breve más información...