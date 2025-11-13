¿Cuándo es el Próximo Puente en Noviembre 2025 y Por Qué Hay Dos Mega Descansos? Calendario SEP

Muchos estudiantes de preescolar, primaria y secundaria comenzaron a disfrutar de un mega puente de 5 días a partir de este jueves, y acá te decimos cuándo es el próximo puente en noviembre 2025 y por qué hay dos fines de semana largos, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Millones de alumnos de nivel básico tendrán varios días libres por la realización del registro de calificaciones que suspende clases en México y el día feriado oficial por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

Por si esto no fuera poco, los estudiantes mexicanos no solo tendrán este mega puente en noviembre 2025, ya que en las próximas semanas volverán a tener un fin de semana largo, de acuerdo con el calendario escolar SEP.

Video. ¿Dónde Habrá Heladas por Masa de Aire Ártico? Estos Municipios Siguen sin Clases por Frío

¿Cuándo es el próximo puente en noviembre 2025?

Luego del mega puente de este fin de semana, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de tres días libres del 28 al 30 de noviembre, regresando a clases el 1 de diciembre de 2025.

Noticia relacionada. Calendario SEP: ¿Cuándo Son las Vacaciones de Diciembre 2025? Fecha para Primaria y Secundaria

Esto debido a que el 28 de noviembre, es el último viernes del mes, por lo que en las escuelas de nivel básico se realizará el tercer CTE del ciclo escolar y el último del año, ya que en diciembre no se realiza por las vacaciones de invierno.

El Consejo Técnico Escolar son reuniones que se realizan en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo el país, conformadas por el director del centro educativo y el personal docente del mismo. En estas juntas se abordan problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de los alumnos con la finalidad de analizar, compartir puntos de vista, estrategias, materiales y lecturas que ayudarán a niñas, niños y adolescentes.

Noticia relacionada. SEP 2025: ¿Cómo y Cuándo Descargar las Boletas de Calificaciones?

Video. SEP Implementa Constancia de Situación Profesional: ¿En Qué Consiste?

¿Por qué hay dos mega puentes en noviembre 2025?

En días recientes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a un paro nacional de 48 horas, a partir de este jueves 13 de noviembre, por lo que las escuelas cuyos maestros forman parte de esta organización se fueron a un mega puente de 5 días.

Sin embargo, la mayoría de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria solo podrán disfrutar de un fin de semana largo de 4 días, por la realización de registro de calificaciones este viernes y el feriado del Aniversario de la Revolución Mexicana.

Historias recomendadas