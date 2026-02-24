¿Cuándo Presentarán la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum en el Legislativo?

Aún hay indefiniciones respecto de la reforma electoral con los partidos Verde y del Trabajo, reconoció Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, luego de la reunión que sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador morenista dio a conocer que mañana la presidenta dará a conocer su iniciativa de reforma electoral y, el próximo lunes, la presentará ante una de las cámaras para su trámite legislativo.

Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados:

“La presidenta nos comentó que mañana presentaría la propuesta y todavía dejará cuatro días para que puedan revisarla bien los aliados y ya la iniciativa formal podría ser el lunes de la próxima semana. La propuesta ya la presenta mañana aunque la propuesta contempla los 10 puntos o los 12 puntos que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha concluido, la presidenta la presentará como suya en los temas más relevantes y la redacción de la iniciativa concluirá el fin de semana todavía para dar tiempo a una reflexión mayor de los aliados y la iniciativa formal ya redactada estaría prevista para presentarse hacia el lunes de la próxima semana. Hay acuerdos, aunque hay algunas todavía indefiniciones”.

Senadores Esperan Reforma Electoral que Presentará Presidenta Claudia Sheinbaum

Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, destacó que sigue habiendo unidad con los partidos aliados.

“Bien, unidos como siempre. (Pregunta: ¿Fracturados?)… No, unidos, más unidos”.

A su llegada a la reunión en Palacio Nacional, Carlos Puente, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara Baja, aseguró que no habrá fracturas con Morena y el gobierno de México.

Carlos Puente, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en Cámara de Diputados:

“Lo más importante, lo más importante es que nuestra coalición del Verde, Morena y el partido del Trabajo está más firme que nunca. Vamos unidos al veintisiete, vamos unidos al treinta, vamos por la mayoría calificada en el veintisiete, y así vamos a salir. De esto y con todos, de ninguna manera. No hay nada de eso, estamos más fuertes que nunca”.

Los dirigentes del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, Reginaldo Sandoval, Benjamín Robles y Pedro Vázquez, no dieron declaración. Tampoco lo hizo Luisa María Alcalde, presidenta del CEN de Morena.

