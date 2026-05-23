¿Cuándo Sale el Calendario de Pagos Beca Rita y Benito Juárez de Junio 2026? Este Día Cae Apoyo

Actualmente se realiza la entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios, pero muchos padres de familia se preguntan cuándo pagan la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, por tal motivo acá te decimos cuándo sale el calendario de pagos de las Becas Bienestar de junio 2026, pues este mes le cae el apoyo a alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y superior por última vez en el ciclo escolar.

Desde que el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, dio a conocer el nuevo buscador de estatus, en una nota te dijimos cómo recuperar mi folio de la Beca Rita Cetina, pues los alumnos de primaria ya saben la fecha en que van a cobrar su primer pago como beneficiarios.

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¿Cuándo cae la Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026?

El próximo pago de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina llegará en el mes de junio 2026. Aún no se dan a conocer las fechas oficiales, pero es probable que los depósitos empiecen el lunes 1 de junio. De cualquier modo, te recomendamos estar pendiente de todo lo que anuncie Julio León en sus redes sociales oficiales.

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Es importante recordar que este es el último pago del ciclo escolar 2025-2026, por lo que el siguiente depósito llegará hasta el bimestre de septiembre-octubre, cuando arranque el nuevo periodo de clases en todo México, siempre y cuando los beneficiarios sigan con sus estudios y cumpliendo los requisitos que solicitan ambos programas.

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¿Cuándo sale el calendario de pagos Beca Benito Juárez y Rita Cetina?

Al igual que los pagos, el calendario con las fechas de dispersión podría ser anunciado por Julio León durante la última semana de mayo (del 25 al 31 de mayo) o en la primera de junio (1 al 7 de junio 2026), todo dependerá del coordinador de las Becas Bienestar y su planeación para que se no empalmen las entregas de tarjeta y los depósitos bimestrales.

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Si algunos alumnos o padres de familia están por cobrar la Beca Rita Cetina o Benito Juárez por primera vez en junio 2026, el monto que van a cobrar es el siguiente:

Beca Rita Cetina primaria de continuidad: 1,900 pesos por alumno.

Beca Rita Cetina secundaria: 1,900 pesos por alumno, más 700 pesos por cada hijo extra.

Beca Benito Juárez preparatoria o media superior: 1,900 pesos.

Beca Benito Juárez superior o Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos.

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