Beca Rita Cetina 2025: ¿Dónde y Cuándo Entregan la Tarjeta del Banco Bienestar? Fecha Oficial

El Registro a la Beca Rita Cetina 2025 está por concluir. Este 30 de septiembre cierra la inscripción para alumnos de Secundaria que estudian en planteles públicos, por lo que los beneficiarios y sus papás ya se preguntan ¿dónde y cuándo entregan las tarjetas de Bienestar a beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

Para orientar a todos aquellos que están en el proceso de registro por lo 1,900 pesos, en N+ hemos compartido Beca Rita Cetina 2025: ¿Se Puede Registrar a Dos Estudiantes con la Misma Cuenta Llave MX?, así como Últimos Días de Registro a Beca Rita Cetina en 2025: Requisitos y Pasos para Recibir 9,500 Pesos.

Hay que recordar que el registro para estudiantes de Secundaria estuvo abierto desde el pasado 15 de septiembre de 2025. Éste se hace en línea por los padres o tutores del estudiante.

¿Cuándo Entregan la Tarjeta de la Beca Rita Cetina? Fecha oficial

Este lunes 29 de septiembre, Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, dio a conocer los meses en los que habrá entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a beneficiarios.

Y detalló que será en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 cuando se inicie con la entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina.

Durante la transmisión en vivo realizada en su cuenta de Facebook también compartió un tutorial para todos aquellos padres y tutores que han tenido dificultades con el registro de estudiantes.

Allí también dio a conocer el horario en el que cerrará el registro.

¿Dónde Será la Entrega de las Tarjetas del Bienestar de la Beca Rita Cetina?

El coordinador nacional de Becas del Bienestar comentó que la logística de la entrega de las Tarjetas de la Beca Rita Cetina se hará a través de asambleas, en donde se pretende dispersar la mayoría.

Aunque aquellos papás o tutores que por alguna razón no puedan acudir, no tienen porqué preocuparse. Dado que se implementará una nueva modalidad de entrega a domicilio.

Funcionarios del Bienestar acudirán hasta algunos domicilios de beneficiarios que por alguna razón no hayan podido pasar por la Tarjeta del Banco del Bienestar para entregarla. Ello, por iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cómo hacer el registro a la Beca Rita Cetina? Paso a Paso

Papás:

Inicia sesión en cuenta Llave MX Carga tu INE en PDF o foto Llena los datos de tu domicilio y carga el comprobante de domicilio Acepta el Aviso de Privacidad Da clic en "Guardar Registro"

Estudiantes

Da clic en "Registrar un estudiante" Captura la CURP y selecciona "Validar" Verifica los datos precargados del estudiante Ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y da clic en "Buscar" Completa nivel educativo, turno, grado y parentesco Da clic en "Guardar y Continuar" Una vez que ambos registros estén completos, selecciona "Guardar y Continuar" Descarga y guarda el comprobante de registro



