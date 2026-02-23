Gabinete de Seguridad Señala que Solo Permanecen 7 Bloqueos Activos en Carreteras de Jalisco

El Gabinete de Seguridad informó que se han liberado el 83% de las carreteras que presentaban bloqueos tras los hechos de violencia ocurridos el pasado 22 de febrero, tras la muerte y abatimiento de Nemesio Oseguera, "El Mencho". Actualmente, solo hay 7 cierres activos en la entidad.

Desde su cuenta en X, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal señaló que se han retirado los restos de vehículos incendiados en casi todos los caminos de Jalisco:

En el estado de Jalisco hoy se registraron diversos bloqueos en distintos tramos, derivados de restos de vehículos incendiados que obstruían las vías; el 83% de ellos ya fueron liberados y solo hay 7 cierres activos, que ocurrieron en el transcurso del día.

La dependencia también señaló que hubo 65 bloqueos el día anterior. Además, mencionó que hubo bloqueos aislados en Michoacán y Nayarit, que ya fueron atendidos.

Atacan sucursal del Banco del Bienestar en Michoacán

En tanto, hombres armados atacaron a balazos un Banco del Bienestar en la cabecera municipal de Tarímbaro, Michoacán. El ataque ocurrió durante la noche del 23 de febrero y no se reportan lesionados tras el incidente.

Elementos de la Guardia Civil se han trasladado para garantizar la seguridad de la zona.

Hasta la noche del 23 de febrero, Jalisco mantiene el código rojo.

