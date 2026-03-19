Segob Revela Cuántos Mexicanos han Sido Repatriados en lo que Va del Gobierno de Trump

Durante la conferencia matutina de hoy, 19 de marzo de 2026, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer cuántos mexicanos han sido repatriados en lo que va el gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Precisó que detalló que 189 mil 830 connacionales han recibido apoyo como parte del programa federal México te Abraza.

La estrategia fue implementada el 20 de enero de 2025, lo que coincidió con el inicio del nuevo gobierno estadounidense, encabezado por Trump, con el objetivo de facilitar la reintegración de los mexicanos deportados.

Para ello, participan 34 dependencias federales que brindan atención integral en distintos puntos del país, principalmente en la frontera norte.

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