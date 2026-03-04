¿Cuántos Mexicanos Salieron de Medio Oriente por Guerra en Irán 2026? Gobierno Ofrece Apoyo
La SRE compartió cuál es el apoyo que les brindan a mexicanos por los conflictos en Medio Oriente
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer hoy, 4 de marzo de 2026, cuántos mexicanos salieron de Medio Oriente por la guerra en Irán; en N+ te compartimos cuál es el apoyo que ofrece el gobierno para los connacionales.
Al respecto de la situación en el Medio Oriente, la SRE reporta que 279 personas mexicanas han podido ser evacuadas de la región, desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar.
Por su parte, precisaron que el apoyo que brindan consiste en trasladarlos a lugares con espacio aéreo abierto, entre ellos, Jordania y Egipto. Además, habilitaron los siguientes números de teléfono para apoyo consular:
- Embajada en Irán: +989121224463
- Embajada en Israel: 054-316-6717
- Embajada en Jordania: 0778 00 0494
- Embajada en Qatar: 3363 4450
- Embajada en Arabia Saudita: +966557539374
- Embajada en Kuwait: +965 9401 6333
- Embajada en EAU: 504 54 0273
- Embajada en Líbano: 03 044 598
- Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095
