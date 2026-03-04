¿Cuántos Mexicanos Salieron de Medio Oriente por Guerra en Irán 2026? Gobierno Ofrece Apoyo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer hoy, 4 de marzo de 2026, cuántos mexicanos salieron de Medio Oriente por la guerra en Irán; en N+ te compartimos cuál es el apoyo que ofrece el gobierno para los connacionales.

Al respecto de la situación en el Medio Oriente, la SRE reporta que 279 personas mexicanas han podido ser evacuadas de la región, desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar.

Por su parte, precisaron que el apoyo que brindan consiste en trasladarlos a lugares con espacio aéreo abierto, entre ellos, Jordania y Egipto. Además, habilitaron los siguientes números de teléfono para apoyo consular:

Embajada en Irán: +989121224463

Embajada en Israel: 054-316-6717

Embajada en Jordania: 0778 00 0494

Embajada en Qatar: 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita: +966557539374

Embajada en Kuwait: +965 9401 6333

Embajada en EAU: 504 54 0273

Embajada en Líbano: 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

En breve más información.

FBPT