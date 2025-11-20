Cumplimentan Orden de Aprehensión contra Autor Intelectual del Homicidio de Carlos Manzo

En un comunicado se indicó que como resultado de un trabajo de inteligencia y coordinado de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se cumplimentó una orden de aprehensión contra Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’, identificado como presunto autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

Al reunir datos de prueba que lo vinculan directamente con la planeación y ejecución del ataque contra el alcalde, la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, ejerció acción penal en contra de Jorge Armando ‘N’.

El documento indica que las investigaciones realizadas establecieron que durante el ataque participaron 3 hombres: Víctor Manuel ‘N’, identificado como el agresor directo y neutralizado en el lugar de los hechos; Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, quienes realizaron labores de seguimiento y logística.

Los dos últimos, encontrados sin vida el 10 de noviembre, en hechos que podrían estar relacionados con un intento para frenar el avance de las investigaciones y eliminar posibles vínculos entre los participantes.

El boletín precisa que se encontraron indicios de una coordinación, paso a paso, de la operación criminal y hubo instrucciones precisas sobre el seguimiento al alcalde, sus movimientos, rutas utilizadas y la ejecución final de la agresión.

El Ministerio Público con base en esos datos de prueba, solicitó la orden de aprehensión ante un Juez de Control, que fue cumplimentada la noche de este jueves por personal de la FGE, SSPC y SSP.

Traslado a Penal

El detenido fue trasladado a un Centro Penitenciario federal, para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere, bajo un operativo de seguridad interinstitucional, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (SEMAR).

