Dan Golpe a Grupo Criminal de 311 MDP; Operaba en Badiraguato, Culiacán y Cosalá

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer este martes el reporte de resultados de la Operación Frontera Norte, con cifras actualizadas al corte del 20 de enero de 2026, estrategia implementada para contener la violencia y el tráfico de armas y drogas en la región fronteriza del país.

Desde el inicio de la operación, el 5 de febrero de 2025, las fuerzas federales han logrado la detención de 10 mil 890 personas, así como el aseguramiento de 8 mil 74 armas de fuego, un millón 376 mil 568 cartuchos de diversos calibres y 35 mil 817 cargadores.

Asimismo, se decomisaron 120 mil 357.2 kilogramos de droga, entre ellos 603 kilogramos de fentanilo, además de 6 mil 361 vehículos y mil 277 inmuebles vinculados con actividades delictivas.

Las autoridades destacaron que todas las acciones se han llevado a cabo en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, como parte de la estrategia integral de seguridad.

Aseguramientos relevantes

Entre los aseguramientos más relevantes, en Baja California, elementos federales localizaron en Tijuana un lanzacohetes, cuatro armas de fuego, tres cargadores, 30 cartuchos y un chaleco táctico.

En Nuevo León, en el municipio de Dr. Coss, se aseguraron dos armas de fuego, tres cargadores y 24 cartuchos.

Dan golpe a grupo criminal en Sinaloa

En Sinaloa, específicamente en Badiraguato, Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron 17 áreas de concentración de material utilizado para la fabricación de drogas sintéticas, además del aseguramiento de 15 mil 949 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, lo que representó una afectación económica de 311 millones de pesos a la delincuencia organizada.

Finalmente, en Sonora, en el municipio de Cajeme, se detuvo a dos personas y se aseguró un arma de fuego, un cargador, un cartucho y un vehículo.

