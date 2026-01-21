Decomisan en Ensenada Mil 474 Cartuchos Útiles, Dosis de Marihuana y 2 Chalecos Tácticos

Desde el inicio de la Operación Frontera Norte el pasado 5 de febrero de 2025, las autoridades federales han logrado la detención de 10 mil 896 personas y el aseguramiento de un importante arsenal y diversos bienes vinculados a actividades delictivas, informó el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el periodo referido se han asegurado 8 mil 080 armas de fuego, un millón 378 mil 201 cartuchos de distintos calibres y 35 mil 829 cargadores, lo que representa un golpe significativo a la capacidad operativa de los grupos criminales. Asimismo, se decomisaron 120 mil 357.6 kilogramos de droga, entre los que destacan 603 kilogramos de fentanilo, sustancia considerada de alto impacto por su peligrosidad y alcance.

Como parte de estas acciones, también fueron asegurados 6 mil 381 vehículos y mil 278 inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas. Las autoridades señalaron que todos los operativos se han realizado en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Aseguramiento de armamento en Baja California

Entre los aseguramientos correspondientes del 20 de enero de 2026, destacan los realizados en distintas entidades del país. En Baja California, en el municipio de Ensenada, fue detenida una persona y se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana y un vehículo. En tanto, en San Quintín, elementos de seguridad aseguraron dos armas largas, cinco cargadores, mil 474 cartuchos útiles, dosis de marihuana y dos chalecos tácticos.

En Sinaloa, en el municipio de Culiacán, personal del Ejército Mexicano localizó e inhabilitó cinco áreas de concentración de material diverso utilizado para la fabricación de drogas sintéticas. En el sitio se aseguraron 3 mil 350 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, lo que generó una afectación económica estimada en 65 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Finalmente, en Sonora, en el municipio de Nogales, se aseguró un arma larga, cuatro cargadores, 73 cartuchos y dos cartucheras durante acciones de vigilancia.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para debilitar a las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad en el país.

Historias relacionadas: