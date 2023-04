Caen Decomisos de Marihuana por Desatención y Dinámicas en Consumo

Los decomisos de marihuana por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se han desplomado en los últimos seis años. Especialistas consideran que el descenso se debe a factores que van desde el cambio en hábitos de consumo y producción hasta la sobreproducción en Estados Unidos que limita su exportación.

En 2017, cuando la Cámara de Diputados aprobó el uso de marihuana con fines medicinales, la Sedena registró 184.4 toneladas aseguradas y después vino el declive: al siguiente año fueron 118.9; luego, en 2019, se registraron 112.7 y en 2020 fueron 114.4.

Sin embargo, el descenso más considerable llegó en 2021 cuando se incautaron solo 52.9 toneladas y en el 2022, 48.4, es decir, casi una cuarta parte de la cantidad asegurada en 2017, lo cual se traduce en que los decomisos de marihuana se redujeron 73.7 por ciento entre 2017 y 2022.

Este año el panorama no pinta distinto, en los dos primeros meses de 2023 fueron 4.8 toneladas las aseguradas, de acuerdo con datos obtenidos mediante la Plataforma de Transparencia.

Carlos Zamudio Angles, investigador y especialista en temas de consumo y comercio de drogas ilícitas, explica que cuando se habla de decomisos de marihuana siempre se piensa en puntos carreteros, fronterizos y en algunas ciudades o campos, y que en estos últimos anteriormente intervenía la entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) y el Ejército al fumigar o arrancar y quemar los plantíos.

[Ahora] estamos viendo un cambio de atención, oficialmente, sobre todo de tareas de este personal que se dedicaba a buscar los campos de marihuana en la sierra. Todo esto parece que ha disminuido. Incluso, el Plan Nacional de Gobierno del presidente López Obrador habla de que van a hacer énfasis en lo que se refiere a la metanfetamina. Me parece que eso también dio una señal al Ejército, a la recién creada Guardia Nacional y a las Policías de ir menos sobre este tipo de sustancias [la marihuana].

Otra de las posibles causas que han originado la disminución de decomisos de marihuana es que existe una mayor oferta de productos cannábicos que no vienen del campo, como los que producen personas que cultivan en la ciudad en pequeños invernaderos adaptados dentro de un cuarto ya sea en un departamento o una casa, explica Carlos Zamudio.

El resultado, dice, son producciones que se llaman de Interior o Windows, con instrumentos y recursos, sobre todo de electricidad, que son más costosos, pero cuyos productos suelen ser de mayor calidad en el mercado y un precio más alto.

Mucho de esto lo han ido supliendo pequeños productores, que al estar en la misma ciudad no transportan grandes cantidades. Ya no estamos hablando de los grandes grupos criminales que se dedican a transportar del campo hacia las zonas urbanas sino que son muchas veces jóvenes, y cada vez más adultos, quienes se meten a cultivar en pequeña escala para tener un negocio rentable no tanto pensando en una empresa criminal, y aunque es un delito [...] lo venden a sus amigos o conocidos.