Deshabilitan Narcolaboratorio en Sinaloa e Incautan más de 17 Mil Litros de Sustancias Químicas

En la “Operación Frontera Norte” implementada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, informó sobre acciones coordinadas realizadas el lunes 22 de septiembre de 2025.

En una tarjeta informativa, se informó que desde el inicio de la operación, el día 5 de febrero, se han llevado a cabo las detenciones de 7 mil 482 personas y el aseguramiento de 5 mil 776 armas de fuego, un millón 018 mil 969 cartuchos de diversos calibres, 27 mil 506 cargadores, 98 mil 347.4 kg de droga, entre ellos, 452.3 kg de fentanilo, 4 mil 967 vehículos y 919 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Nuevo León

En Linares, se detuvo a tres personas, se aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 30 cartuchos, 77 dosis de metanfetamina y 30 dosis de marihuana.

En Salinas Victoria, se detuvo a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, se aseguraron tres armas largas, seis cargadores, 43 cartuchos, 216 dosis de metanfetamina, 269 dosis de marihuana y un vehículo.

Sinaloa

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron 13 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 17,480 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, dos reactores de síntesis orgánica y dos centrifugadoras.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 354 millones de pesos.

Desmantelan Narcolaboratorio en Sinaloa. Gabinete de Seguridad

Sonora

En San Luis Río Colorado, se aseguraron siete cartuchos para escopeta, 40 dosis de metanfetamina, 15 de marihuana, cinco cámaras de vigilancia, dos monitores, un televisor, y tres discos duros.

