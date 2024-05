Las 5 Noticias Más Importantes de Despierta con Danielle Dithurbide Hoy 31 de Mayo de 2024

Termina la semana bien informado con las 5 noticias más importantes de hoy, 31 de mayo de 2024, en Despierta con Danielle Dithurbide, Enrique Campos, Eduardo Salazar, Anselmo Alonso, Toño de Valdés y el Capitán Archie.

1. Entrevista con Guadalupe Taddei

En entrevista telefónica, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que el Programa de Resultados Preliminares (PREP) empezará a arrojar los primeros datos a partir de las 20:00 horas del domingo 2 de junio de 2024 y que entre las 22:00 y las 23:30 horas, se informará sobre las tendencias definitivas del conteo rápido para la Presidencia de la República.

2. ¿Cómo votar en elecciones 2024?

En Despierta, estuvieron las consejeras del INE, Norma Irene de la Cruz y Rita Bell, para aclarar dudas sobre cómo ubicar la casilla electoral, qué boletas deben recibir los ciudadanos, cómo votar y otros temas relacionados con la jornada del domingo 2 de junio de 2024; además, Danielle Dithurbide simuló su participación como ciudadana en una casilla que se instaló en en el estudio; aquí los detalles.

3. Donald Trump, "culpable"

Varios periódicos estadounidenses, como The New York Times, The Wall Street Journal y Daily News, entre otros, publicaron en sus portada de hoy a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y nuevamente candidato a la Presidencia, con la palabra “culpable”, después del veredicto del jurado por el histórico juicio penal por sobornos a Stormy Daniels.

4. Día Mundial sin Tabaco

El 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay mil 300 millones de consumidores de cigarros y se estima que fumar mata a más de ocho millones de personas cada año, de las cuales, cerca de 1.3 millones son fumadores pasivos, es decir, que solo estuvieron expuestos al humo.

5. Despierta con Cultura

A propósito de la jornada electoral, Julio Patán recomendó leer La silla embrujada, un libro bajo autoría de los historiadores Carlos Rosas y Carlos Silva, que trata de una historia de la sucesión presidencial en México; además, habló de Barracuda, una obra que se presenta en el Teatro Santa Catarina, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX).

