Ebrard Da Detalles de la Primera Reunión por Negociación del T-MEC: ¿Qué Espera México?

Este 18 de marzo de 2026 marca el inicio formal de las conversaciones técnicas entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC.

Encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, estas reuniones bilaterales son previas a la revisión conjunta trilateral obligatoria programada para julio de este año.

En entrevista con N+, el titular de Economía, Marcelo Ebrard, habló sobre lo que espera de este primer acercamiento.

"Esta primera ronda es para que cada país presente su visión general, es la primera discusión o conversación... La segunda es cómo vamos a trabajar", dijo Ebrard.

El secretario también tocó el tema de la visión de nuestro país.

"La visión de México es trabajo en conjunto y en equipo con otros países. Veamos qué queremos hacer con reglas de origen cada uno de los dos... Aseguramos la cadena de suministro de ambos países", puntualizó el secretario de Economía.

De igual forma habló de la preparación de México y de cómo serán los siguiente encuentros.

"Vamos a presentar mucha data, venimos bien equipados, la verdad. Luego viene la segunda ronda, habrá unas aquí, otras por zoom y otras en México", detalló Ebrard.

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¿Por qué Canadá aún no está incluido en las conversaciones del T-MEC?

Cabe recordar que el calendario oficial establece el 1 de julio de 2026 como la fecha para decidir la extensión del acuerdo hasta 2042 y por ello Canadá aún no está incluido.

"Esta es una primera ronda bilateral (con Estados Unidos). Con Canadá yo creo en el futuro se van a integrar", dijo el titular de la Secretaría de Economía.

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CH