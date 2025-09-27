Detienen a Madre y Padrastro de Paloma Nicole, Adolescente Fallecida Tras una Cirugía Estética

Este sábado 27 de septiembre, la fiscalía de Durango confirmó la detención de Paloma y Víctor “N” relacionados con la muerte de la adolescente Paloma Nicole, tras someterse a una cirugía estética en Durango. Cabe destacar que Paloma es la madre de la menor afectada.

¿Qué pasó con Paloma Nicole?

Paloma Nicole. Foto: Redes Sociales

Paloma Nicole falleció el pasado 20 de septiembre después de someterse a una intervención estética practicada en un consultorio privado. Según las primeras indagatorias, la operación no contaba con las condiciones médicas ni legales necesarias, lo que derivó en complicaciones fatales. La Fiscalía precisó que las investigaciones se mantienen abiertas y que las detenciones forman parte de las diligencias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

La muerte de la menor ha generado expresiones de protesta en redes sociales y en diversas entidades del país, donde organizaciones feministas y de derechos humanos han advertido sobre la necesidad de reforzar la normatividad en torno a los procedimientos médicos de carácter estético. Asimismo, han exigido políticas públicas que protejan a niñas y adolescentes de los estereotipos de belleza que, en muchos casos, las empujan a someterse a operaciones de alto riesgo.

Con las detenciones, familiares y colectivos esperan un proceso judicial transparente que garantice justicia para Paloma Nicole.