Con cruces marcadas con nombres de víctimas de feminicidio sobre sus curules y fotografías de las mujeres asesinadas a pie de la tribuna, diputados de todas las bancadas realizaron la sesión solemne en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Te recomendamos: Comienza a Circular entre Diputados Reforma Electoral

La bancada del PRI reiteró la importancia de destinar mayor presupuesto para erradicar la violencia de género que cobra la vida de 10 mujeres al día en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y recordó a las víctimas con un minuto de silencio.

“Nosotras tenemos otros datos: 11 mujeres víctimas de feminicidio diario, 9 niñas cada mes y a la hora, por lo menos 20 mujeres violadas, 13 mil mujeres asesinadas en lo que va del sexenio. Para ustedes son carpetas de investigación, a todas nos fallaron y es que no lo comprendo; en días pasados discutimos el presupuesto y no aprobaron recursos que realmente estaban enfocados en estos temas, votaban en contra de sus propias compañeras que subían a pedir más recursos. Feminismo es acción, no un discurso político”, comentó Jaqueline Hinojosa, diputada del PRI.

La bancada panista denunció que ante los recortes del presupuesto aumentó la violencia de género.

“Los recortes presupuestales destinados a la atención de mujeres se traducen a más violencia, a partir de que se redujo el presupuesto del Inmujeres se incrementó en un 32% la violencia de género en México. A partir de que se recortaron 125 millones en materia de salud materna, aumentó un 55% la mortalidad de las mamás. Hoy tenemos la cifra más alta de feminicidios en la historia y las víctimas no cuentan con refugios suficientes para ponerse a salvo, porque ustedes decidieron cancelar el presupuesto”, explicó Itzel Josefina Balderas, diputada del PAN.

Por su parte, la morenista Aleida Alavez admitió que la violencia contra las mujeres es una pandemia que aún no se erradica y responsabilizó a la oposición por votar en contra de reformas que buscan erradicar la violencia contra las mujeres.

“De acuerdo con cifras de la Secretaría del Ejecutivo, ya lo mencionaron aquí, no son otros datos, son los datos: son 10 mujeres al día. Quieren que estemos comparando cifras, quién es más omiso en este combate hacia la violencia de las mujeres; no se equivoquen, es el Estado. Ahí están los fiscales de Morelos o Nuevo León, documentando feminicidios con el dolo más atroz, revictimizando a las mujeres. Suben a esta tribuna a desgarrarse las vestiduras pidiendo más presupuesto y luego votan en contra cuando viene con un aumento de 42% el anexo 13, en donde se erogan recursos en la igualdad entre mujeres y hombres. Son impecables en el protocolo, impecables pero ausentes a la hora para defender los derechos de las mujeres”, reviró Aleida Alavez, diputada de Morena.

Con información de Héctor Guerrero

HAVJ