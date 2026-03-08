Dictan Sentencia Condenatoria en Contra de Servidor Público por Abuso Sexual Agravado

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo 8 de marzo 2026 que obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Edwin "N", un servidor público que ejecutó actos sexuales en contra de una mujer.

A través de un comunicado, la dependencia comunicó que la jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, en audiencia de individualización de sanciones, impuso la pena de siete años de prisión.

Además, también dictó el pago de una multa, suspensión de derechos políticos y civiles, así como destitución del cargo de servidor público federal.



En mayo de 2021, se inició la carpeta de investigación y se llevó a cabo el proceso penal por parte del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), en el que se acreditó la responsabilidad penal de Edwin “N” en el delito de abuso sexual agravado cometido en el ejercicio de su encargo como médico del sector salud.



