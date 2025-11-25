Diputados Aprueban en lo General y Particular Ley contra la Extorsión; Pasa al Ejecutivo

La Cámara de Diputados aprobó con 460 votos a favor, en lo general y particular, los artículos no reservados de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos relacionados en Materia de Extorsión.

¿Cuántos votos se necesitaron para avalarse en lo particular ley contra extorsión?

#ÚLTIMAHORA | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. pic.twitter.com/vp7QwYLmzT — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 26, 2025

En San Lázaro, se aprobó en lo particular las modificaciones del Senado por 409 votos, 33 en contra y una abstención, y se envían al Ejecutivo para su promulgación.

¿Qué reforma avaló San Lázaro sobre extorsión?

La Cámara de Diputados avaló la reforma en materia de extorsión que establecen 42 años de cárcel por cometer dicho delito. El pleno lo avaló por mayoría de 450 votos a favor de todos los grupos parlamentarios.

¿Se reducirán penas a funcionarios públicos?

El pleno de la Cámara de Diputados eliminó la modificación para reducir penas a funcionarios procesados por extorsión.

¿Qué establece la reforma contra la extorsión?

La reforma contra la extorsión establece que dicho delito se perseguirá de oficio, con una penalidad base de 15 a 25 años de prisión y multa equivalente a 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con el decreto modificado se prevé que las penas lleguen hasta 42 años ante alguno de los 34 agravantes contemplados, además:

El cobro de piso

Cuando víctimas sean migrantes o menores de edad

