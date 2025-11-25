Inicio Nacional Diputados Aprueban en lo General y Particular Ley contra la Extorsión; Pasa al Ejecutivo

Diputados Aprueban en lo General y Particular Ley contra la Extorsión; Pasa al Ejecutivo

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular los artículos no reservados de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la extorsión.

Diputados Aprueban Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó con 460 votos a favor, en lo general y particular, los artículos no reservados de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos relacionados en Materia de Extorsión.

¿Cuántos votos se necesitaron para avalarse en lo particular ley contra extorsión?

En San Lázaro, se aprobó en lo particular las modificaciones del Senado por 409 votos, 33 en contra y una abstención, y se envían al Ejecutivo para su promulgación.

¿Qué reforma avaló San Lázaro sobre extorsión?

La Cámara de Diputados avaló la reforma en materia de extorsión que establecen 42 años de cárcel por cometer dicho delito. El pleno lo avaló por mayoría de 450 votos a favor de todos los grupos parlamentarios.

¿Se reducirán penas a funcionarios públicos?

El pleno de la Cámara de Diputados eliminó la modificación para reducir penas a funcionarios procesados por extorsión.

¿Qué establece la reforma contra la extorsión?

La reforma contra la extorsión establece que dicho delito se perseguirá de oficio, con una penalidad base de 15 a 25 años de prisión y multa equivalente a 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con el decreto modificado se prevé que las penas lleguen hasta 42 años ante alguno de los 34 agravantes contemplados, además:

  • El cobro de piso
  • Cuando víctimas sean migrantes o menores de edad

