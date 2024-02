El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, visitó el estado de Nuevo León, en donde participó en diversos eventos, entre ellos el foro Retos Económicos México 2030 y una reunión con el Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra).

En San Pedro Garza García, el canciller Ebrard sostuvo su intención de contender por la Presidencia de México y para ser el candidato de Morena, primero deberá ganarse el puesto de coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación por lo que lanzó algunas propuestas:

Desde luego que sí, todo el tiempo he dicho que sí, todo el tiempo he dicho que voy a participar de acuerdo con los tiempos de ley y en eso esto. ¿Qué he propuesto? Primero, que las encuestas sean independientes; segundo, que la muestra sea del mismo tamaño de las encuestas del INEGI, de 20-30 mil muestras, no ochocientas como se publican hoy bueno; tercero que haya supervisión independiente, una cosa es quién hace la encuesta y otra quién la supervisa