EUA Reconoce al Gobierno de México por Extradición de Chino Zhi Dong "N"

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció al gobierno mexicano por la extradición del ciudadano chino Zhi Dong "N", fugado en julio pasado y detenido posteriormente en Cuba.

"¡Bien hecho! Cuando las naciones trabajan juntas, la gente se beneficia. Excelente trabajo de todos los involucrados en este caso", dijo vía la red social X el embajador estadounidense.

Zhi Dong “N” es identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia, quien cuenta con una Notificación Roja de Interpol.

¿Cómo fue la detención de Zhi Dong "N"?

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue el pasado 11 de julio de 2025 cuando Zhi Dong "N" se fugó de las autoridades después de que un juez lo beneficiara con la medida de prisión domiciliaria, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y se alertó a las instancias internacionales.

Sin embargo, veinte días después, el pasado 31 de julio fue detenido en Cuba junto con otras dos personas y el día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, como resultado de las gestiones realizadas por la FGR y un operativo encabezado por fuerzas federales.

Este jueves finalmente fue entregado por el gobierno de Cuba a las autoridades mexicanas, y posteriormente, extraditado a Estados Unidos.

