En Mexicali Sheinbaum Reconoce a Mexicanos que Trabajan en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum continuó su gira de este viernes en Mexicali, Baja California, luego de visitar Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aquí, aprovechó para reconocer a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.

Aprovecho que estamos en la frontera para que le digan a los paisanos que están del otro lado que los queremos, que se acerquen a los consulados para recibir el apoyo que se merecen, y al gobierno de los Estados Unidos decirle siempre que Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por las y los trabajadores mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera

Respaldo a gobernadora

Respaldó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y resaltó su papel en esta administración.

Quiero agradecer muchísimo a nuestra gran gobernadora del estado de Baja California, que la queremos muchísimo a Marina del Pilar. Muchas gracias Marina por recibirnos por tu gobierno por siempre estar al frente. Las mujeres somos muy fuertes, ¿verdad?, frente a la adversidad crecemos y así le ha pasado a Marina, ha crecido mucho frente a la adversidad. Te queremos mucho, Marina

Universidad Rosario Castellanos en Mexicali

La presidenta Sheinbaum confirmó que en 2026 iniciará la construcción de una sede de la Universidad Rosario Castellanos en Mexicali, sumándose a la que ya opera en Tijuana. Además, adelantó la apertura de cuatro nuevos planteles de preparatoria este mismo año.

Así como los apoyos brindados con la continuidad de los programas sociales beneficiando a la población vulnerable.

La gente sabe que solo con la transformación avanza el país, que no debe haber regresiones, que no debe haber vueltas al pasado, que todos los días vamos a ir construyendo siempre un país más justo, que ya es solidario, pero un país más justo, libre y democrático

Con información de Farah Reachi

LECQ