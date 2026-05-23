“Atenderé Personal y Puntualmente” Citatorio de FGR, Dice Enrique Inzunza

El senador de Morena Enrique Inzunza informó este sábado que recibió un citatorio para entrevistarlo por parte de la Fiscalía General de la República y aseguró que acudirá “personal y puntualmente” al llamado de la autoridad.

A través de una publicación en X, el legislador sostuvo que enfrentará el proceso por cuenta propia y sin recurrir a mecanismos de protección derivados de su cargo.

“El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la FGR. Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, escribió.

No usará inmunidad

Inzunza añadió que no hará uso de la inmunidad procesal contemplada en el artículo 111 de la Constitución, ni de la excepción prevista en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales para evitar comparecer.

“Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, expresó el senador, quien también manifestó su confianza en las instituciones democráticas del país.

El pronunciamiento ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios públicos por su presunta participación en un esquema de protección al grupo criminal de Los Chapitos.

Entre los funcionarios mencionados en esas acusaciones figura Enrique Inzunza, aunque hasta el momento las autoridades mexicanas no han informado públicamente sobre cargos formales en su contra.

El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la @FGRMexico.



Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal.



Soy un hombre de la… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 23, 2026

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