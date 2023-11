"Qué Va a Pasar En México": Elena Poniatowska al Recibir el Premio Carlos Fuentes

La escritora mexicana Elena Poniatowska recibió el Premio Internacional “Carlos Fuentes” a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023 que otorgan la secretaría de Cultura y la UNAM. Ella recordó su profunda amistad con Carlos Fuentes.

Éramos buenos para el mambo y el cha cha cha, Fuentes era el más vital, el más alerta, el más entregado de los jóvenes de nuestra generación. Recibo el premio que él me envía con un giño ‘ahí te va Poni’, me decía ‘Poni’ por enana. Te lo tenía yo guardado. Nunca pensé que yo viviría más que él. Fui y todavía soy, a los 91 años, una locomotora. A lo largo de 70 años nunca abandoné el por qué, dónde, cuándo y cómo, en las primeras preguntas del periódico", recordó la escritora.

La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes. La secretaria de Gobernación entregó la presea, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y recordó la primera vez que coincidió con Elena Poniatowska. Así lo relató Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.

Elenita acudió a la convocatoria de miles a la constitución del Movimiento de Regeneración Nacional, el 2 de Octubre de 2011, ella asumió entonces la tarea del arte y la cultura, y a mí me tocaba la representación de los jóvenes. Este premio no sólo es un acto literario, sin duda es un acto de amistad. Te dicen 'Poni', 'Princesa Roja', Carlos Fuentes llegó a nombrarte 'Sor Elena de la Cruz y Ficción', la mayoría de tus lectores te dicen 'Elenita', en este día te damos gracias porque con tu trabajo nos recuerdas la obligación moral a no olvidar.