España Extradita a México a Integrante de 'La Unión Tepito' Vinculado con Narcotráfico

Autoridades de México informaron hoy 8 de octubre de 2025 que Ricardo 'R', vinculado con La Unión Tepito, fue extraditado de España y enfrentará a la justicia en nuestro país por delitos relacionados con narcotráfico.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Ricardo Israel Ramírez González fue enviado de España a México luego de ser detenido en junio pasado.

Delitos por los que acusan a Ricardo 'R'

La FGR informó que Ricardo 'R' es requerido por el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México (CDMX) y ante ello se cumplimentó el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España.

Ricardo “R” fue detenido derivado de un cateo "en el que se encontraron varios indicios relacionados con delitos contra la salud con fines de comercio", y por ello fue vinculado a proceso, pero un juez le otorgó otorgarles la libertad condicional, la cual no cumplió y evadió la acción de la justicia.

La FGR informó que a Ricardo 'R' se le considera probable responsable de delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio (venta).

La entrega del integrante de La Unión Tepito se realizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, España.

