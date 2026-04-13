"Está Todo Bajo Control": Sheinbaum por Derrame de Diésel en Deer Park

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que todo está bajo control, luego del derrame de diésel en el muelle de la refinería Deer Park, en Texas, Estados Unidos.

En la conferencia mañanera de hoy, 13 de abril de 2026, la mandataria dijo que se hicieron todos los protocolos de atención por el derrame de combustible, que ya fue controlado por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Está todo bajo control", afirmó Claudia Sheinbaum Pardo.

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¿Qué pasó en la refinería Deer Park?

En un comunicado, Pemex detalló que el derrame de diésel se originó por la interacción de dos barcos privados, uno de ellos abastecido con diésel y otro, que acababa de completar su carga y se dirigía a la salida del canal.

Pemex puntualizó que personal especializado contuvo el derrame de diésel que se registró en el muelle de la refinería.

Señaló que, de inmediato, la refinería de Deer Park activó sus protocolos e informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes a través de un mensaje denominado como Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias (CAER), nivel 3.

Pemex estimó que las reparaciones y la limpieza total tardarán dos días, aproximadamente.

Por último, Pemex subrayó que mantiene estrecha comunicación con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) y que actualmente no hay impacto en el canal de navegación.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

Mapa de la refinería Deer Park, en Texas

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Con información de N+.

RMT