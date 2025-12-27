Estado de Salud Hoy, Sábado 27 de Diciembre del Bebé Abandonado en una Iglesia en Navidad

Un bebé de aproximadamente dos días de nacido fue abandonado durante el día de Navidad en una jardinera ubicada al interior de la iglesia San Agustín Obispo, en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

El menor fue localizado con vida por personas que se encontraban en el lugar, quienes de inmediato solicitaron apoyo de los servicios de emergencia para su atención.

Tras ser rescatado, el recién nacido fue trasladado al Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde recibió atención médica inmediata. La noche del 26 de diciembre, el instituto informó que se activó el protocolo de actuación vigente para este tipo de casos, a fin de garantizar la salud y el bienestar del menor.

Iglesia donde fue abandonado el bebé. Foto: N+

¿Cómo se encuentra el bebé abandonado?

De acuerdo con el reporte médico más reciente, emitido este sábado 27 de diciembre, el bebé continúa bajo observación en dicho hospital y su estado de salud se reporta como estable. En su segundo día de estancia hospitalaria, el paciente permanece en una cuna de observación y es atendido conforme a los protocolos médicos establecidos para recién nacidos.

El ISSSTE detalló que el menor presenta un peso y talla adecuados para su edad gestacional, signos vitales estables y una adecuada tolerancia a la vía oral. Asimismo, su evolución neurológica y metabólica es favorable, sin que hasta el momento se hayan detectado complicaciones derivadas de su abandono.

Desde su ingreso al hospital, el recién nacido se ha mantenido en buenas condiciones generales, bajo vigilancia clínica continua y con un manejo integral por parte del personal médico y de enfermería. Las autoridades de salud señalaron que se continuará con el monitoreo permanente de su evolución para garantizar su recuperación total.

En tanto, se espera que las autoridades correspondientes den seguimiento al caso para determinar las circunstancias en las que ocurrió el abandono del menor y definir su situación legal, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez y la protección de sus derechos.

